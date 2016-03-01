Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vitor Pereira kararları ile derbi zaferinin ardından tam not aldı!

Fеnеrbаhçе Tеknik Dirеktörü Vitоr Pеrеirа, tаktiksеl dehasıyla zаfеrin mimаrı оldu

Vitor Pereira kararları ile derbi zaferinin ardından tam not aldı!

 Van Persie'yi ilk 11'de başlatan Portekizli, Nani'nin yerine Alper'i tercih etti. 60 dakika sahada kalan Alper sahada basmadık yer bırakmazken oyuna sonradan giren Nani 82. dakikada bitirici darbeyi vuran isimdi.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Beşiktaş derbisinde yaptığı Nani kumarı tuttu. Portekizli oyuncuyu derbide yedek bekleten Pereira'nın formayı verdiği Alper Potuk sahanın en iyilerindendi. Alper Potuk bitmek bilmeyen temposuyla kanatlarda adeta Beşiktaş beklerinin kabusu oldu. 



Sahada kaldığı 61 dakika boyunca yıldızlaşan Alper Potuk bu dakikada yerini Nani'ye bıraktı. Son yarım saatte sazı eline alan Luis Nani sahaya müthiş bir azimle girdi ve Beşiktaş'a karşı farkı ikiye çıkartan golü atarak hocasının yüzünü güldürdü. 82. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topu ağlara gönderen Luis Nani derbinin skorunu belirledi. 



PEREİRA: ALPER NANİ'Yİ ARATMAZ



Karşılaşma öncesinde, "Nani'nin yokluğunu aratmaz" dediği Alper Potuk hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Portekizli teknik adam bu tercihi için, "Alper'in formu çok yükseldi. Bence iyi bir döneminde. Nani de eğer oyuna girerse takımına yardımcı olacak bir oyuncu. Aynı mevkide oynayan iki oyuncu. Biri çıktı, biri girdi.Fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Nani de oyuna girerse faydalı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Vitor Pereira
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.