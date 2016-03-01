Vitor Pereira kararları ile derbi zaferinin ardından tam not aldı!

Van Persie'yi ilk 11'de başlatan Portekizli, Nani'nin yerine Alper'i tercih etti. 60 dakika sahada kalan Alper sahada basmadık yer bırakmazken oyuna sonradan giren Nani 82. dakikada bitirici darbeyi vuran isimdi.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Beşiktaş derbisinde yaptığı Nani kumarı tuttu. Portekizli oyuncuyu derbide yedek bekleten Pereira'nın formayı verdiği Alper Potuk sahanın en iyilerindendi. Alper Potuk bitmek bilmeyen temposuyla kanatlarda adeta Beşiktaş beklerinin kabusu oldu.



Sahada kaldığı 61 dakika boyunca yıldızlaşan Alper Potuk bu dakikada yerini Nani'ye bıraktı. Son yarım saatte sazı eline alan Luis Nani sahaya müthiş bir azimle girdi ve Beşiktaş'a karşı farkı ikiye çıkartan golü atarak hocasının yüzünü güldürdü. 82. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topu ağlara gönderen Luis Nani derbinin skorunu belirledi.



PEREİRA: ALPER NANİ'Yİ ARATMAZ



Karşılaşma öncesinde, "Nani'nin yokluğunu aratmaz" dediği Alper Potuk hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Portekizli teknik adam bu tercihi için, "Alper'in formu çok yükseldi. Bence iyi bir döneminde. Nani de eğer oyuna girerse takımına yardımcı olacak bir oyuncu. Aynı mevkide oynayan iki oyuncu. Biri çıktı, biri girdi.Fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Nani de oyuna girerse faydalı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.