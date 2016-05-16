Vitor Pereira Kararını Açıkladı “Gelecek Sezon…”

Pereira, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezon takımı adına şu ana kadar oluşan tablodan memnun olmadığını belirtti.

Fenerbahçe tarihinin en fazla para harcanan kadrosuyla şampiyon olamadığı ifade edilerek yöneltilen, istifa edip etmeyeceği ve kendisini başarılı bulup bulmadığı sorularını cevaplayan Pereira, şunları söyledi:

Van Persie böyle istedi: 2-1

Van Persie böyle istedi: 2-1

"Geleceğimle ilgili bir şey konuşacaksam sadece başkanla konuşurum. Bu sezon ilk yılımdı. Kolay bir ligde mücadele etmiyoruz. Genel tablodan tabii ki memnun değilim. Hedefimize ulaşamadık. Ben ikincilikle mutlu olacak bir teknik direktör değilim. Şampiyonluk hedefimizden uzak kaldık. Bazı hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bu kulüpte olmaktan gurur duyuyorum. Buraya geldiğimde 2 yıllık bir sözleşme imzaladım. İnanıyorum ki şu anda ligi çok daha iyi tanıyorum. Seneye şampiyonluk ihtimalimiz çok daha yüksek olacaktır. Bu ligi de tanımamla beraber. Bu konuyu ne sizle konuşurum ne basından başka arkadaşlarla ne dışarıdan başka biriyle. Sadece büyük başkanımızla ve yönetim kuruluyla konuşurum."

Ligde geçen hafta aldıkları Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından bu maça çıkmanın zor olduğunu dile getiren Pereira, mücadeleyi ise şöyle değerlendirdi:

"Şampiyonluğu kaybettikten sonra doğal olarak bir sonraki maç takımınız üzgün oluyor ve kafa olarak kuvvetli olamıyorsunuz. İstediğimiz sertlikte değildik. Hepimiz hedefimizden koptuğumuzu hissettik ve bu düşüncenin ardından böyle bir oyun ortaya çıktı. Yine de 3 puanla ayrılmayı bildik. Sadece birkaç gün sonra bizi bekleyen bir kupa finali var. Taraftarlarımız en azından bu sezonu bir kupayla kapatmayı hak ediyor. Başkanımız, yönetim kurulumuz, bu kulüp en azından bir kupanın mutluluğunu yaşamayı hak ediyor. Bu depresif görüntüyle devam etmemeliyiz. Benim önümüzdeki günlerde odak noktam bu olacak."