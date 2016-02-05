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Vitor Pereira ikinci yarı transfer sezonunu değerlendirdi

Fenerbahçe'nin başarılı teknik adamı Vitor Pereira transfer dönemini sessiz geçirmeleri hakkında açıklamalarda bulundu

Vitor Pereira ikinci yarı transfer sezonunu değerlendirdi

 Bunun şampiyonluk yarışında engel teşkil etmeyeceğini vurgulayan Pereira,"Transfer yapsaydık elbette çok iyi olurdu. Ancak yapamadık diye ağlayacak değiliz. Geniş bir kadromuz var. Eksikler olunca bunu kadro içinden halledebiliriz. Ben takımıma ve oyunculara güveniyorum" diye konuştu.



Gökhan Gönül sürprizi



F.Bahçe'nin 19 kişilik Antalya kadrosuna sürpriz bir şekilde Gökhan Gönül de dahil edildi. Pereira'nın, sakatlığı nedeniyle takım çalışmalarına katılamayan Gökhan'ı bugün ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

Kaynak : Fotomaç

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