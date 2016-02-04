Vitor Pereira için ayrılık senaryosu

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Pereira'nın sözleşmesinde Portekiz Milli Takımı'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının olduğu ortaya çıktı.





SANTOS KOVULURSA PEREIRA EN GÜÇLÜ ADAY

Fotospor'da yer alan habere göre; Euro 2016'da İzlanda, Avusturya ve Macaristan'la aynı grupta yer alan Portekiz'in olası bir hayal kırıklığı yaşaması durumunda Fernando Santos'un görevine son verilebileceği bu durumda ise Pereira'nın en iddialı adaylardan birisi olduğu da gelen bilgiler arasında.





HAYALİ PREMIER LİG

Pereira ülkesinde verdiği bir röportajda hayalinin Premier Lig'de çalışmak olduğunu söylemişti. Fakat Pereira'ya sezon sonunda Premier Lig'den bir teklif gelse de, Fenerbahçe izin vermediği sürece gidemeyecek.