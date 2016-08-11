Vitor Pereira gitti! İşte yeni teknik direktör adayları

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'nin gündeminde iki hoca adayı var. Birisi Manuel Pellegrini, diğeri de Roberto Carlos.



PELLEGRINI ZOR



Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının gönlünden geçen isim Manuel Pellegrini. Ancak Manchester City ile yollarını ayıran tecrübeli hoca ve ekibinin maliyeti bir hayli fazla. Bu da UEFA'yla anlaşma yapan Sarı-Lacivertliler'i fazlasıyla zorluyor. Bu bakımdan Pellegrini ile yapılan görüşmelerde kıyasıya bir pazarlık söz konusu. Ancak Fenerbahçe'nin şu aşamada tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etmesinin zor olduğu belirtiliyor.