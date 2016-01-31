Vitor Pereira galibiyet sevinci ile yeniden gündemde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında dün akşam Kayserispor’u evinde ağırlayan Fenerbahçe, uzatmalarda bulduğu golle çeyrek finale yükseldi. Uzatmalarda Brezilyalı futbolcu Diego Ribas'ın golü ile öne geçen Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Vitor Pereira bir kez daha gol sevincini ilk olarak top toplayıcı çocukla yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcular birbirlerine sarılırken, Pereira ise gol sevincini yedek kulübesinin yanında bulunan top toplayıcı çocuğa sarılarak yaşadı.

Fenerbahçe’nin Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında kendi evinde Antalyaspor, Süper Lig’in 11. haftasında Torku Konyaspor maçlarında da gol sevincini yedek kulübesinin yanında bulunan top toplayıcı çocuğa sarılarak yaşamıştı.

Kaynak : İHA