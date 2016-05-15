Vitor Pereira: “Fenerbahçe şampiyon olmadan gitmem!”

Porto ve Olympiakos takımlarını şampiyon yapmadan ayrılmayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe içinde aynısını düşünüyor ve takımı şampiyon yapmak için bir sene daha kalmak istiyor. Yönetiminde buna sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

15 Mayıs 2016 Pazar 07:24