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Vitor Pereira: “Fenerbahçe şampiyon olmadan gitmem!”

Porto ve Olympiakos takımlarını şampiyon yapmadan ayrılmayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe içinde aynısını düşünüyor ve takımı şampiyon yapmak için bir sene daha kalmak istiyor. Yönetiminde buna sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Vitor Pereira: “Fenerbahçe şampiyon olmadan gitmem!”
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, sezon içinde yaşadığı olumsuzluklara rağmen bir yıl daha kalmak istiyor. Bunun temel gerekçesi de Portekizli teknik adamın kendini ispat çabası ve kariyerine kötü bir sayfa açmamak...

Daha önce Avrupa’da çalıştırdığı Porto ve Olympiakos’ta şampiyonluk yaşayan teknik adamın bu başarıları, Fenerbahçe’ye gelmesinde önemli referans olmuştu. Pereira, kariyerini de düşünerek şampiyonluk yaşamadan sarı-lacivertlilerin başından ayrılmak istemiyor. Bu kadar önemli bütçeye rağmen “Başarılı olamadı” denerek ayrılmayı kendine uygun bulmuyor.
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FenerbahçeŞampiyonVitor Pereira
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