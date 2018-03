Vitor Pereira, Fenerbahçe Celtic maçı öncesi bilgi verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Celtic maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kazanmak her zaman güzel bir duygu olduğunu belirten Portekizli teknik adam, ''Liderliği kaybetmek negatif olarak değerlendirilebilir. Ama şartları da göz önüne almak gerekir. 60 dk. 10 kişi mücadele ettik. Ancak hep istedik benim için önemli olan buydu. Yarın sahaya çıkacak olan 11 oyuncu her şeyini verebilecek en forma isimler olacak. Bana kesinlikle güven veriyorlar" dedi.



"11'i oyuncularım bile bilmiyor"



Kafasında bir 11 oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerine ise Vitor Pereira, "Şuan ilk 11'de kimlerin oynayacağını oyuncularım bile bilmiyor. Yarın öğrenecekler. Bu akşamki antrenmandan sonra netleşecek" dedi.



Deneyimli teknik adam sözlerine şu şekilde devam etti:



'Beraberlik yarıyor ama...'



Zorlu bir grupta mücadele ediyoruz. Rakibimizin puan tablosundaki durumu bizi yanıltmamalı. Agresif ve mücadeleci bir takım. Takımımız bir süredir kaliteli oyununu sergilemeyi başarıyor. Biz kazanmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Beraberlik de bize yarıyor ama biz kaznamak istiyoruz.



İlk Molde maçından bu yana çalışmalarımıza devam ettik. yeni kurulan takımlar her zaman süreye ihtiyaç duyarlar. Farklı kültürlerden gelen oyunculara sahibiz. Ben de buraya alışmaya çalışan bir teknik adam. Tüm bu etkenlerin yerine oturması için zaman lazım. Artık sezon başına oranlara daha agresif ve daha iyiyiz. Mesafeleri kısalttık. Hem kısa hem uzun topla oynayabiliyoruz. Yarın kendi kimliğini oturtmuş Fenebrahçe'yi göstermek için de bizim için fırsat olacak.



'Celtic maçı çok zor olacak'



Bu grubun ne kadar çekişmeli ve mücadeleci bir grup olduğu biliniyor. Celtic maçını değerlendirecek olursam, Celtic küçük hataların bedelini zaman zaman ağır ödedi. Bazen duran bir top bazen ufak hatalar. Molde'nin durumu ortada. Büyük sürpriz yaptılar. Bunu her maçta gösterdiler. Grup lideriler. Ancak ilk maçtan sonra hatalarımızı görüp 2. maçı kazanmasını bildik. İlk Celtic maçında da ilk 20-30 dakika oldukça zorlandık. Bu yüzden yarın oldukça dikkatli olmalıyız. Çok önemli bir takım Celtic. Kulüp ve futbolcular olarak mücadeleci bir takımız. Taraftarımızla birlikte 3 puanı almak istiyoruz.







Van Persie'nin sakatlığı...



Antrenman sonrasında kimin kadroda olup olmadığına karar vereceğiz. İlk 11'e gelecek olursak, kaliteli ve isimlerden bağımsız şekilde takıma yardım edecek oyunculardan bir 11 kuracağız. Yarın belli olacak.



Van Persie'nin çok ciddi bir sakatlığı yok. Yarın oynayabilir mi bilmiyorum. Sağlık ekibimle görüşüp karar vereceğiz ama ciddi bir sorun olmadığını söylemeliyim.



Teknik direktör Vitor Pereira'nın sözlerini sonlandırmasının ardından, Brezilyalı kaleci Fabiano Riberio sözü devraldı.







Fabiano'nun açıklamaları:



Yarın bizim için çok önemli bir mücadele olacak. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim hedefimiz sahadan mutlu ayrılan taraf olmak. Bunun için çalışıyoruz. Volkan'la aramızdaki rekabet, takımı daha iyi seviyelere getirir. Ben böyle bir rekabet içerisine gireceğimi bilerek buraya geldim. Volkan'a ve takımdaki tüm arkadaşlarıma saygımı göstermeye çalışıyorum. Her oyuncu oynamak ister, bende oynamak istiyorum. Elimden gelip takımda yerimi almak için mücadele ediyorum. Sezon sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğim. O zamana kadar en iyi şekilde çalışacağım. Sonra her iki taraf için hayırlısı olacak kararı vereceğiz.