Vitor Pereira derbi için futbolcularını beynini yıkıyor!

Sarı-Lacivertliler’in Portekizli çalıştırıcısı, futbolcularına Lokomotiv maçını örnek göstererek, “1 dakika bile nefes almalarına izin vermemeliyiz. 90 dakika oyuna hükmetmeliyiz. Gücümüzü sahanın her yanında göstermeliyiz” gibi ifadeler kullanıyor.

Takımın da antrenmanlarda motivasyonu üst seviyede gözlemlenirken kaptanlar da yeni oyunculara atmosferi ve geçmiş yıllardaki derbileri anlatıp maça hazırlıyor.

‘AKILLARINA KAZIMALIYIZ’

Portekizli ayrıca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Sadece kazanmak, rakibi mağlup etmek bize yetmez. Bu maça öyle bir hazırlanmalıyız ki 90 dakika bittiğinde rakibe bizim şampiyon olacağımız mesajını vermeliyiz. Stadımızdan ayrılırken, ne kadar güçlü olduğumuzu ve şampiyonluğu ne kadar istediğimizi onların aklına kazımalıyız. Bundan sonra çıkacakları her maça bizim bu isteğimizi ve gücümüzü hatırlayarak çıkmalarını sağlamalıyız” gibi ifadeler kullandı.