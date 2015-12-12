Vitor Pereira'dan Diego Ribas'a sitem dolu sözler

Fenerbahçe , Celtic ile 1-1 berabere kaldı ve gruptan çıkmayı başardı ancak 67. dakikada Diego'nun hakemin gözü önünde rakibine tekme atıp, kırmızı kartla oyun dışında kalması bir anda tabloyu değiştirdi.

ÖNCE SAHİP ÇIKTI

Fenerbahçe, 1-1'lik beraberlikle gruptan çıkarken, tepkiler Diego üzerinde yoğunlaştı. Teknik direktör Pereira, basın toplantısında, "Kazansak da, kaybetsek de takımı ben belirliyorum. Bir hatalı varsa o da benim. Diego yaptığının farkında ve düzeltmesi gerektiğini biliyor" diyerek oyuncusuna sahip çıktı.

"AZ DAHA ELENİYORDUK"

Fakat Portekizli çalıştırıcı, soyunma odasında ateş püskürdü. Pereira, "Bu yaptığın hareketle elenebilirdik. Takım bu kadar kolay yalnız bırakılmaz. Önümüzde çok kritik maçlarımız olacak. Hiç bir şekilde bu sorumsuzluğu tekrarlamanı istemiyorum. Takımın sana ihtiyacı var ve sen de o sorumlulukta davranmalısın. Artık daha dikkatli ol" diyerek öğrencisini uyardı.

30 BİN EURO CEZA

Diego Ribas, Celtic karşılaşmasında gördüğü gereksiz kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi olurken, Sarı-Lacivertli yönetim de böylesine kritik bir zamanda takımı yalnız bırakan oyuncusuna cezayı kesti. Talimatlar gereği Diego'ya 30 bin Euro (97 bin 140 TL) para cezası verildi. Daha önce de Meireles'e gereksiz yere kırmızı kart gördüğü için 20 bin Euro ceza kesilmişti.

8 YIL SONRA KIRMIZI KART

Brezilyalı yıldız, futbol hayatının üçüncü kırmızı kartını tam 8 yıl sonra gördü. Diego, ilk olarak 11 Kasım 2007 tarihinde W.Bremen ile Lazio arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Sambacı, ikinci kırmızı kartını ise 2008'de Frankfurt-W. Bremen lig maçında görmüştü. Diego son olarak önceki akşam Celtic karşılaşmasında kırmızı kart görerek Fenerbahçe forması altında ilk, kariyerinde ise üçüncü kırmızı kartını görmüş oldu. (Kaynak: Fanatik)