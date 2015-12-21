Vitor Pereira daha fazla saygı bekliyor

Sarı-lacivertli takımın galibiyeti hakkında konuşan

, ''

son 1-2 aydır iyi performans ortaya koyuyor. Rakipleri oynatmıyor ve pozisyon üretmeyi biliyor. 3-4 farklı galibiyet alabilirdik, rakibin pozisyonunu hatırlamıyorum. İyi bir karşılaşma çıkardı, güçlü bir görüntü sergiledik, bu şekilde devam etmek istemiyorum'' dedi.

"BU ÜLKEDE F.BAHÇE'YE DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

'nin maç sonu hakemlerin kendisine yapılan müdahaleleri görmedi şeklindeki ifadeleri hatırlatılan

, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük bir ruhu olan kulüp. Birkaç ayda çok şey gördüm. Böyle büyük bir kulübe, bu ülkede daha fazla saygı gösterilmeli'' diye konuştu.

Vitor PereiraFenerbahçeLuis NaniPereira