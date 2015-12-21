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Vitor Pereira daha fazla saygı bekliyor

Teknik direktör Vitor Pereira geldiği kısa sürede gördüklerinin ardından Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğu ve daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti

Vitor Pereira daha fazla saygı bekliyor
 Teknik direktör Vitor Pereira geldiği kısa sürede gördüklerinin ardından Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğu ve daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti

Sarı-lacivertli takımın galibiyeti hakkında konuşan Vitor Pereira, ''Fenerbahçe son 1-2 aydır iyi performans ortaya koyuyor. Rakipleri oynatmıyor ve pozisyon üretmeyi biliyor. 3-4 farklı galibiyet alabilirdik, rakibin pozisyonunu hatırlamıyorum. İyi bir karşılaşma çıkardı, güçlü bir görüntü sergiledik, bu şekilde devam etmek istemiyorum'' dedi.



"BU ÜLKEDE F.BAHÇE'YE DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERİLMELİ"



Luis Nani'nin maç sonu hakemlerin kendisine yapılan müdahaleleri görmedi şeklindeki ifadeleri hatırlatılan Pereira, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük bir ruhu olan kulüp. Birkaç ayda çok şey gördüm. Böyle büyük bir kulübe, bu ülkede daha fazla saygı gösterilmeli'' diye konuştu.
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FenerbahçeVitor Pereira
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