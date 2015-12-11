Vitor Pereira Celtic maçını değerlendirdi!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu mücadelesinde Fenerbahçe gruptaki son maçında Celtic'i konuk etti. Sarı lacivertli ekip 10 kişi tamamladığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve grupta ikinci sırayı alarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Sarı Kanarya'da bu maçın tek hayal kırıklığı ise rakibine attığı kasıtlı tekmeyle oyundan atılan ve turnuvada en az iki maç kaçıracak olan Diego oldu.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, "Kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Baskılı bir oyun sergiledik. Bizim içn belirleyici nitelikte önemli bir maçtı. Son 6-7-8 belki de 9 maçtır gösterdiğimiz o kişiliği gene gösterdik. Baskılı oynadık, rakibi oynatmadık. Maalesef kırmızı karttan sonra işler bizim için zorlaştı. Rakip ayağa kalktı. Bir kişi eksikken o baskıyı yapmamız zordu. Ama bugün ben gerçekten birlik olmuş bir takım gördüm sahada. Yine de adil bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Kazanmayı hak etmiştik. Gelişmeye devam ediyoruz. İki maç üst üste 10 kişiyle oynadıktan sonra takım ruhunu çok daha net bir şekilde gördük. Şampiyonluklar da bu şekilde kazanılır zaten." ifadelerini kullandı.



"SORUMLULUK BENDE"



Diego Ribas'ın gördüğü kırmızı kart ile ilgili de konuşan Pereira, "Benim kişiliğim şöyle bir kişilik. Ben her zaman sorumluluklarımı bilir ve kabul ederim. Bazen hepimiz hatalar yapabiliriz. Oyuncularımız da hatalarının farkındadır elbette. Ben suçlu aramak için burada değilim. Sorumluluk almak için buradayım ben. Diego bu akşam bir hata yaptı ve bu hatanın bilincindedir. Ben bir hata yaptığımda bunu düzeltmeye çalışırım. Şu anda da yapmamız gereken şey bu. Futbol dışardan bakanlar için kolay görünüyor ama içerde limite ulaşan duygu birikimleri yaşanabiliyor. Diego hatasını biliyor ama bu akşam bu takımı sahaya süren ben olduğum için sorumluluk benim. Ben burada bir öcü, bir canavar, bir suçlu aramıyorum." diye konuştu.

