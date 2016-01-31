Vitor Pereira 48 Yıllık Rekoru Kırmanın Peşinde

Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 25 maçtır bileği bükülmeyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde 48 yıldır kırılamayan rekora çok yaklaştı.

Fenerbahçe, çifte kupayla tamamladığı 1967-1968 sezonunda Macar teknik adam Ignace Molnar yönetiminde, 29 maçta yenilgi yüzü görmedi. Efsane futbolcular Can Bartu, Ogün Altıparmak, Ziya Şengül, Selim Soydan, Serkan Acar gibi isimlerin forma giydiği o sezon sarı-lacivertliler, ligde ve Türkiye Kupası’nda çıktığı 29 karşılaşmada 20 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.

"Pereira 48 yıldır kırılamayan rekoru eline geçirecek"

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise Pereira yönetiminde 3 kulvarda yoluna devam ederken, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u uzatmalarda yenerek serisini 25 maça çıkardı. Son olarak Süper Lig’in 6. haftasında 27 Eylül 2015’te Beşiktaş’a kaybeden Pereira’nın takımı, 5 karşılaşma daha yenilmemesi durumunda kulüp tarihinde 48 yıldır kırılamayan rekoru eline geçirecek.

Fenerbahçe, ligde Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor, kupada çeyrek final (rakip daha sonra belli olacak), Avrupa’da da Lokomotiv Moskova’ya kaybetmemesi durumunda yenilmezliğini 30 maça çıkararak rekoru kıracak.

Aykut Kocaman 27 maçta kaldı

Fenerbahçe, 2011 yılı içinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde 27 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış ve rekora çok yaklaşmıştı.

Kocaman’ın takımı 13 Ocak 2011’de Türkiye Kupası’nda Yeni Malatyaspor’a yenildikten sonra 26’sı lig, biri kupa olmak üzere 27 karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti.

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 295 gün sonra 4 Kasım 2011’de Sivasspor’a mağlup olmuştu.