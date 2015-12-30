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Vincent Kompany'den gelen haber moralleri altüst etti

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen başarılı defans oyuncusu Vincent Kompany sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı çıklandı

Vincent Kompany'den gelen haber moralleri altüst etti

 Takımın Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini yaptığı açıklamada, Vincent Kompany'nin baldırında meydana gelen ikinci derece yırtık nedeniyle 3-4 hafta daha takımdaki yerini alamayacağını ifade etti.

Bu sezon Premier Lig'de 9 maçta forma giyebilen Manchester City kaptanı, Eylül ayında Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlanmıştı. Bu tarihten itibaren Manchester ekibinin oynadığı 22 maçın 14'ünde takımdan uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, son olarak geçen hafta Sunderland karşılaşmasında sakatlanıp oyuna devam edememişti.

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