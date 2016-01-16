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Villarreal - Real Betis Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

İspanya liginde mücadele eden Villarreal ve Real Betis arasındaki karşılaşma 16 Ocak Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak

Villarreal - Real Betis Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

 Sporting Gijon’la oynadığı karşılaşmayı Cedric Bakambu’nun (f, 8 gol) golleriyle 2-0 kazanan Villarreal, Kral Kupası’nda ise Athletic Bilbao’ya iki maçta da yenilerek elendi. Bilbao karşısındaki yenilgiler lig performansları açısından yanıltıcı olmamalı. Bruno Soriano (os), hafta içi bir sakatlık geçirmiş olsa da bu maçta oynaması bekleniyor. Daniele Bonera (d) ve Adrian (f) sakat. Jaume Costa (d) ve Samuel’in (os) durumları ise belirsiz.

Real Betis, savunmaya yönelik futboluyla deplasmanlarda sürpriz sonuçlar almış olsa da Getafe karşısında aldıkları tek gollü yenilgiyle ligdeki galibiyetsizlik serisini altı haftaya çıkardı. Ayrıca son beş maçta gol de atamadılar. Kral Kupası’nda ise Sevilla’ya 4-0 yenilerek elendiler. Bu, aynı zamanda yeni teknik direktör Juan Merino’nun da ilk maçıydı. Betis’te Jordi Figueras (d) Eskişehirspor’a, Vincenzo Rennealla (f) ise Valladolid’e gönderildi. Konuk ekip, birkaç haftadır sakatlık sebebiyle oynayamayan Heiko Westermann’dan bu hafta da faydalanamayacak.
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