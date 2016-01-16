Villarreal - Real Betis Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Sporting Gijon’la oynadığı karşılaşmayı Cedric Bakambu’nun (f, 8 gol) golleriyle 2-0 kazanan Villarreal, Kral Kupası’nda ise Athletic Bilbao’ya iki maçta da yenilerek elendi. Bilbao karşısındaki yenilgiler lig performansları açısından yanıltıcı olmamalı. Bruno Soriano (os), hafta içi bir sakatlık geçirmiş olsa da bu maçta oynaması bekleniyor. Daniele Bonera (d) ve Adrian (f) sakat. Jaume Costa (d) ve Samuel’in (os) durumları ise belirsiz.
Sporting Gijon’la oynadığı karşılaşmayı Cedric Bakambu’nun (f, 8 gol) golleriyle 2-0 kazanan Villarreal, Kral Kupası’nda ise Athletic Bilbao’ya iki maçta da yenilerek elendi. Bilbao karşısındaki yenilgiler lig performansları açısından yanıltıcı olmamalı. Bruno Soriano (os), hafta içi bir sakatlık geçirmiş olsa da bu maçta oynaması bekleniyor. Daniele Bonera (d) ve Adrian (f) sakat. Jaume Costa (d) ve Samuel’in (os) durumları ise belirsiz.