Viitorul - Steaua Bükreş Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Son dönemde aldığı 2 beraberlikle liderliğe oturma fırsatını kaçırmış olan Viitorul, son olarak geçen hafta Poli Timişoara deplasmanında 2-1 kazanarak Astra’yı takibini sürdürdü. Uzun yıllardır hep ligde kalma mücadelesi verirken, bu sezon şampiyonluğu kovalayan Hagi’nin takımı iyi bir rüzgar yakaladı. Takımda sakatlık sorunu olan bir oyuncu bulunmuyor ama defansta yer alan Hodorogea gördüğü sson sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon düzlüğe çıkamayan Steaua’da artan puan kayıpları sonrasında nihayet Radoi de kovulmuştu. Takımda yeniden ikinci Reghecampf dönemi başladı. Yeni teknik direktörleriyle İlk maçlarını Craiova karşısında 2-0 kazanan kırmızı lacivertlilerde Kharja sakatlık nedeniyle yokken, defansta Rapa ve 7 golü bulunan Stanciu cezalı olacaklar.