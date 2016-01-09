Veli Kavlak sakatlığı hakkında konuştu

Beşiktaş orta sahasının önemli ismi Veli Kavlak, verdiği röportajda yaşadığı sakatlıklar hakkında bilgi verdi. Çok zor günler geçirdiğini vurgulayan başarılı futbolcu "Artık ağrılar öyle bir boyuta geldi ki, artık bende dayanamadım. Evde artık ne bir pantolon giyebiliyordum, ne saçımı kurulayabiliyordum; dişlerimi fırçalarken bile artık işkence çekiyordum." yorumunu yaptı.



"İKİNCİ YARIYA YÜZDE YÜZ BAŞLAYACAĞIM"

Futboldan uzak kaldığı bir yıla yakın sürenin kendisi için çok zor geçtiğini söyleyen Veli Kavlak, konuşmaya "Çok zor bir dönemdi benim için.Üç tane ameliyat geçirdim.Uzun zamandır ağrılar çektim.Toplam dört yıldır.Ama ağrılardan şu an kurtulmak üzereyim.Şu an antrenmanlar çok iyi gidiyor Allah'a çok şükür.Ağrılarım da çok çok azaldı.Kendimi çok iyi hissediyorum,ikinci yarıya yüzde yüz başlayacağım."diyerek başladı ve "şimdi hazırım.Bu kamp döneminde de iyi çalıştığımı düşünüyorum.Hem fiziksel olarak da baya bir ilerledim.Kendimi yüzde yüz hissediyorum" diye devam etti.

"AĞRILARIM HEP ÇOĞALDI PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKÜŞ YAŞADIM"

Sakatlığın sırasında hakkında yapılan 'Futbol hayatı bitti,bir daha sahalara dönemez,bu ameliyat son şansı' gibi haberlere spekülasyon denilse de bunları kendisinin de düşündüğünü söyleyen tecrübeli oyuncu "Psikolojik olarak ben de bir çöküş yaşadım.Yani bu ağrılar dört sene önce başladığında her yaz tedavi yaptım,çeşitli tedaviler uyguladım.Bir türlü sıkıntı bulunamadı.MR'lar çekildi,bir türlü bir şey gözükmedi.Ama ağrım hep çoğaldı çoğaldı.Tabi ağrın var,doktora söylüyorsun,MR'a gidiyorsun bir şey çıkmıyor.Sen de artık yapacak bir şey yok diyorsun devam ediyorsun.Ama bir noktadan sonra olmuyor yani.Geçen sezon işte Fenerbahçe maçından sonra artık o kararı verdim.Zaten artık hiç bir şey olmuyordu.O kadar ilerlemiştiki ağrılarım hiç oynama şansım bile yoktu.Orada kendi kendime 'ben böyle devam edemem' dedim.Dört sene boyunca hep haftadan haftaya kendimi kurtarıyordum.Ama artık 'bitti dedim,komple ne varsa orda bulunacak tedavisi de olacak.Şu ağrıdan kurtulmam lazım' dedim." diye konuştu.





"DÖRT YIL AĞRILARLA OYNADIM HAFTADAN HAFTAYA KENDİMİ KURTARDIM"

Geçen yıl başladığı zannedilen ağrılarının gerçekte 4 yıldan bu yana var olduğunu itiraf eden Veli "Benim bu ağrılarım dört yıldır var.İlk Carvalhal döneminde başladı Beşiktaş'ta.Tabiki orda devamlı oynadım ben.Oynadım ağrılarla,ama gittikçe fazlalaşmaya başladı.Ama tabiki doktora gidiyorsun,doktor da seni MR'a gönderiyorsa,MR'da da bir şey çıkmıyorsa o zaman devam etmekten başka bir şansın yok yani.Ben de hep devam ettim.Hep devam ettim yani,artık her gün haftadan haftaya kendimi kurtardım." diyerek uzun zamandır acı çektiğini ifade etti.

"EVDE DİŞ FIRÇALARKEN BİLE İŞKENCE ÇEKİYORDUM"

Ağrılarının gün geçtikçe arttığı ve artık normal yaşantısını bile etkilmeye başladığını dile getiren Veli Kavlak bu zor günlerini "Ama tabi artık ağrılar öyle bir boyuta geldi ki, artık bende dayanamadım.Evde artık ne bir pantolon giyebiliyordum, ne saçımı kurulayabiliyordum;dişlerimi fırçalarken bile artık işkence çekiyordum.Ondan sonra artık dur demek zorunda kaldım.Allah'a şükür Sarper hocam olmazsa şimdi ne yapacağımı bilmiyordum.Bütün Avrupa'da en iyi doktorlara gittim,omuz doktorları,kol doktorlarına gittim ama hiç birisi Sarper hocanın yaptığı tedaviyi yapmadı.Sadece O bana yardımcı oldu.O'na çok çok teşekkür ediyorum" diye anlattı.

"BELKİ BURAYA KADARDI DEDİM"

Sakatlığı sürecinde,kariyerinin bitme noktasına geldiğini düşündüğünü belirten tecrübeli futbolcu "Tabiki artık kariyerimi devam ettirebilir miyim diye düşünüyordum.İlk başlarda öyle bir düşünce yoktu,yüzde yüz geri dönebilirim deyip kendimi inandırmıştım.Ama tabi tedavilere gittikten sonra hiç bir sonuç alamadıktan sonra, o kadar çok tedavi oldum ki ; insan tabi kendi kendine düşünmeye başlıyor.'Bir daha olmayacak mı' gibi düşünceler geliyor.'Belki buraya kadardı' falan diye.Ama iyiki Sarper hoca orda bana yardımcı oldu.Beni ameliyet yaptı.Şimdi çok iyiyim Allah'a çok şükür"dedi.

"ALMANYA'DA BENİ YANLIŞ AMELİYAT YAPTILAR "

Bir çok doktora gittiğini ve neredeyse gitmediği doktor kalmadığını söyleyen Veli Kavlak Almanya'da yanlış ameliyat edildiğini de sözlerine ekledi ve "Ben Avusturya Milli Takımı doktoruna,Almanya'nın en ünlü fizyoterapisti Wohlfahrt'a,her bir doktora gittim yani,Avrupa'nın en iyi omuz doktorlarına gittim,hepsine göründüm.Hepsinin bana dediği 'bu fazla bir şey değil,bunu hallederiz'di.Ama öyle demelerine rağmen hiç bir sonuç alamadım.En son artık Biliç'in 2.sezon başlangıcında ameliyat oldum.O ameliyattan sonra 'tamam artık geçti' dedim.Ama maalesef olmadı.Almanya'daki doktorlar yanlış ameliyat yapmışlar bana." diyerek tedavi sürecinin neden uzadığını da gözler önüne serdi.

"SARPER ÇETİNKAYA İLE TESADÜF ESERİ KARŞILAŞMAM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Hayatının ve sağlığının Dr.Sarper Çetinkaya ile karşılaşınca değiştiğini ifade eden gurbetçi futbolcu "Neyse Sarper hoca sağolsun bana yardımcı oldu.O'nu da tesadüf Acıbadem'de görmüştüm.O zaman Beşiktaş kulüp doktoru değildi.O'da bana 'bu işin tek bir tedavisi var,bir tane daha ameliyat,ondan sonra yine futbol hayatına devam edebilirsin'dedi.Şimdi de çok çok iyi gidiyor." diyerek şu anda Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı olan Sarper Çetinkaya'ya şükranlarını sundu.

Veli Kavlak geçirdiği son ameliyatın bir anlamda da son şansı olduğunu düşündüğünü de "Tabii ki öyle düşünceler oldu.En son Avusturya'da ameliyat olduğumda bir daha geri dönemem diye düşünceler olmuştu" diye açıkladı.

"FUTBOLDA BİRİSİ SAKATLANIRSA DİĞER BİRİSİ İÇİN FIRSAT DOĞAR BU NORMALDİR"

Bir yıl önce banko oyuncu iken,takımdan ayrı kaldığı sürede yerinin artık garanti olmadığını bildiğini söyleyen Veli "İyileştikten sonra artık rekabete hazırım.Bir sene önce öyleydi ama bir sene de çok şey değişti.Ama bu futbolda normal diye düşünüyorum.Birisi sakatlanırsa,diğer birisi için fırsattır.Ama ben şimdi Allah'ın izniyle çok iyi bir şekilde geri dönmek istiyorum.Kendime tabiki güveniyorum.Çünkü ben Beşiktaş'ta ağrılarla olduğu zaman bile hep oynamıştım.Başka hocalar değiştinde de hep oynamıştım.Şimdi de oynamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diyerek rekabete hazır olduğunu açıkladı.

"BİZ İYİ OYNARSAK KİMSE BİZDEN ŞAMPİYONLUĞU ALAMAZ"

Tecrübeli futbolcu şampiyonlukla ilgili olarak "Tabiki şampiyonluk için aslında düşüncelerim çok net.Bu sezon şampiyon olabiliriz diye düşünüyorum.Kendimizi bu sezon daha da ilerlettiğimizi düşünüyorum.Çok iyi skorlar aldık çok iyi sonuçlar aldık.Ama şimdi çok zor bir 17 hafta daha var önümüzde.Maç maç bakıp kendimizi daha da ilerletip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz.Öbür takımlarla ilgili konuşmak istemiyorum.Her şey bizim elimizde.Öbürküler iyi oynadı,onlar kötü oynadı falan onlar bizi ilgilendirmiyor.Biz kendi işimize bakarız.Ve maçları da galibiyetle sonuçlandırırsak şampiyon biz oluruz.O zaman bizden kimse şampiyonluğu alamaz" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİM BİR GÜN AĞRISIZ FUTBOL OYNAMAKTI"

Futbola ait en çok özlediği şeyi ağrısız hareket etmek olarak açıklayan Veli "En çok özlediğim şey sahada ağrısız hareket etmekti.Sarper hocanın yaptığı ameliyattan sonra ilk kalktığımda kapıyı açarken o ağrı gelmedi, o benim için inanılmazdı.Küçük adımlarla gene sahaya geri dönmeye çalıştım.Şimdi işte bütün o ağrılar falan,normal hayattaki ağrılarım,bir şişeyi kaldırırken işte bir kapıyı açarken yada bir şeyler yaparken bu ağrıların azaldığını görürken insan umutlanıyor.Ve benim en büyük hedefim bir gün gene ağrısız futbol oynamaktı.Ve ona da çok çok yaklaştığımı düşünüyorum.Şu an her şey çok çok iyi gidiyor." diyerek mutluluğunu ifade etti.

"VELİ'NİN BU HİKAYESİNİN SONU GÜZEL BİTECEK"

Bu yaşadıklarının aslında çok güzel bir hikaye olduğunu dile getiren ve her konuşmasında sakatlığında yaşadığı travmaları açık bir şekilde ortaya koyan Veli Kavlak "Tabiki insanın kafasından çok şey geçiyor.Bir yıl süreyle hiç oynamadım.O kadar ameliyatlar geçirdim,tam bitme noktasındaydım.İşte bir daha geri dönmek için bir umut geldi.Şimdi sahaya,antrenmanlara çıkıyorsun bu uzun bir yol.Ama bu çok güzel bir hikaye aslında.Şimdi kendimi fizksel anlamda daha iyi bir yere getirmek istiyorum."dedi ve hikayesine son noktayı "Veli'nin bu hikayesinin sonu güzel bitecek." diye koydu.

"HEDEFİM TEKRAR AVUSTURYA MİLLİ TAKIMINA SEÇİLMEK"

Röportajın sonunda bir başka hedefinin tekrar Avusturya Milli Takımı'na dönmek olduğunu dile getiren gurbetçi oyuncu Euro 2016'da Türkiye ve Avusturya'nın şanslarını da değerlendirdi ve "Ben Avusturya Milli Takımında hep oynayan bir oyuncuydum.Şimdi uzun süre sakat olduktan sonra orada da bazı şeyler değişti.Ama geçen İsviçreli hocamız Koller aradı,O'nunla konuştuk.'Kendini nasıl hissediyorsun'diye sordu.Ben de 'gayet iyi gidiyor'dedim.O'nun araması iyi bir şey oldu o bana bir umut oldu.Şimdi oraya katılmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.Türkiye ve Avusturya'nın Euro 2016'da ki şansını yüksek görüyorum.Ama Türkiye'nin grubu daha zor.Ama tabi orada başka etkenler de olacak.Heyecan var,inanılmaz baskı da olacak.Kim kafada daha iyi şeyler yaparsa ileriye gideceğini düşünüyorum." dedi.