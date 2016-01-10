Vedat Muriç'den Fenerbahçe itirafı geldi

PTT 1. Lig'de Giresunspor forması giyen Vedat Muriçsezonun ilk yarısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. F.Bahçe'nin Karadeniz ekibiyle karşılaşacağı maç öncesi 1.94'lük Kosovalı oyuncuyla bir araya geldik, gelecek planlarını sorduk. G.Saray'ın istediği F.Bahçe'nin oyuncu izleme komitesindekiKemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'ın devreye girdiği Vedat kendini büyük takımlarda oynamaya hazır hissettiğini söyledi.



Gurur duyuyorum



"Televizyondan izlediğim F.Bahçe, G.Saray gibi takımlarla anılmak gurur verici. F.Bahçe'de oynamayı kim istemez. Gelen teklifler de beni olumsuz etkilemiyor. Aksine daha da motive oluyorum. 3 hafta gol atamadığı için kafamın karışık olduğu söyleniyor ama hocam Erkan Sözeri beni biliyor. Sahada yine elimden geleni yapıyorum. Antrenmanlarda her gün kendimi geliştirmek için çalışıyorum"



Kosova Türküyüm



"BEN Kosovalıyım, Kosova Türk'üyüm. Arnavutça bilmiyorken Türkçe biliyordum. Annem Kosova'da yaşıyor, ablam Çanakkale'de üniversitede okuyor. Şu anda benim Türk nüfus kağıdım var. Bakanlar Kurulu ile Federasyon birlikte çalışırlarsa işim daha kolay çözülecek ve hayalini kurduğum Türk Milli Takımı'nda forma giyebileceğim"



İbrahimovic'e benzerim



Giresunspor'un yıldızı Vedat Muriç'e idollerini sorduk, tek bir isim verdi: Zlatan İbrahimovic! Ligde sezonun ilk yarısında 9 gol atan Vedat

"Boyum 1.94. Fizik olarak da İbrahimovic'e benziyorum. O çok büyük bir futbolcu. Ben de onun gibi ileride büyük takımlarda oynamak istiyorum. Bunun için hiç durmadan çalışıyorum. Yeni geldiğimde takım arkadaşlarım bana 'abi' diyordu. Onlara kendilerinden küçük olduğumu söylediğimde inanmadılar" dedi.

Kaynak : Fotomaç