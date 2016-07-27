Ve Trabzonspor'un bombası İstanbul'da!

Trabzonspor, Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Fabian Castillo’yu sabah saatlerinde Türkiye’ye getirtti. Önceki gün gelmesi beklenen ancak uçağı kaçırdığı belirtilen Castillo’yu dün ABD’den Dallas taraftarları uğurladı. İstanbul’a gelen Kolombiyalı oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Macaristan kampına katılacağı belirtildi.
KAP’a Açıklanacak
Dallas’a 3,2 Milyon euro bonservis ücreti, Castillo’ya da yıllık 1,2 Milyon Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Dallas taraftarı, Castillo’nun ayrılışından ötürü oldukça öfkeli. Bordo-Mavili taraftarlar ise oldukça mutlu. Castillo’ya yeni Yattara gözüyle bakan taraftarlar, Kolombiyalı oyuncuya yılın transferi gözüyle bakıyor. Castillo’nun bugün KAP’a açıklanacağı belirtildi.