Ve Arda Turan, sessizliğini bozdu!

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası Elemeleri öncesi Rusya ile oynanacak karşılaşmaya Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi yıldızlar kadroya almamıştı.



Barcelona'da forma giyen Arda Turan Rusya ile oynanacak maça dakikalar kala suskunluğunu bozdu. Twitter hesabından açıklamalarda bulunun arda şu ifadeleri kullandı.



