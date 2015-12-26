Van Rhijn transferinde UEFA şoku!

Galatasaray'da transfer hareketliliği başlamış durumda. Sarı kırmızılıların Ajax'ta forma giyen genç savunmacı Ricardo van Rhijn ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Ricardo van Rhijn, Lazio maçlarında oynayacak mı?

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta mücadele eden ve elenen Ajax'ta, van Rhijn 2 karşılaşmada forma giymişti.

24 yaşındaki futbolcu Molde ve Fenerbahçe maçlarında oynadığı için Galatasaray'a transfer olması halinde Lazio maçlarında ve eğer geçilirse sonrasındaki turlarda forma giyemeyecek.

UEFA kuralları gereği Avrupa Ligi grup maçlarında forma giyen oyuncular bir başka takıma transfer olduğu takdirde o sezon hiçbir Avrupa Ligi maçında oynayamıyor.