Van Persie'den flaş Sivasspor açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya'yı 4-2 yendikleri maçta 2 gol birden atan ve o karşılaşmadan sonra yüzü gülmeye başlayan Hollandalı da Sivasspor karşılaşmasına büyük önem veriyor.

ASIL HEDEFi İKİNCİ YARI

Kendisi için asıl hedefin ligin ikinci yarısı olduğunu belirten Van Persie, Samandıra'da arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

"Bana güvenen taraftarın beklentisine karşılık veremediğimi biliyorum. Ama çok fazla forma şansı bulamamam bunda etkili oldu. Antalya maçındaki iki gol özgüvenimi yerine getirdi. Sivas maçı benim için 3 puandan çok daha fazlası. Eski gücüme kavuştuğumu göstermek istiyorum."

Kaynak : Sabah