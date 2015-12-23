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Van Persie taraftara teşekkür etti

Büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar bir türlü istenileni veremeyerek hayal kırıklığı yaratan Robin van Persie kendini toparlamaya çalışıyor.

Van Persie taraftara teşekkür etti

 Yaşadığı sakatlıkların yanı sıra Sarı-Lacivertli takımda da yedek kalması nedeniyle adeta depresyona giren yıldız futbolcunun toparlanması için özellikle taraftarlar büyük destek veriyorlar. Van Persie maçlarda oyuna girerken veya çıkarken tribünlerin büyük desteğini alırken bu destek sanal ortamda da sürüyor. Kendisi için yapılan tezahüratı fazlasıyla beğenen yıldız futbolcu instagram hesabından tribün görüntülerini paylaşarak, “Harika taraftarlarımız için teşekkür videosu! Tüm maçlarımızı inanılmaz bir deneyime çevirdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. 

YÜZÜ GÜLDÜ! 
Keyifsiz günler geçiren Robin van Persie’nin yüzü dün sabah Pereira’nın yaptırdığı neşeli idmanda biraz olsun güldü...
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