Van Persie krizi büyümemesi için Başkan devrede!

Fenerbahçe, Bursa’da 2 puan bırakarak zirve yolundaki avantajını Beşiktaş’a kaptırdı. Ancak maçtan sonra yaşanan bu kayıp değil, Vitor Pereira’nın yedek bıraktığı Robin van Persie hakkındaki sözleri konuşuldu. 47 yaşındaki teknik adam, Lokomotiv Moskova maçında ilk 11’de görev yapan ve performansıyla beğeni kazanmasına rağmen 75. dakikada oyundan çıkarken tavır yapan öğrencisini yedek bıraktı.



Van Persie, Lokomotiv mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, “Maç içerisinde ‘Acaba ne zaman oyundan alınacağım’ diye düşünmekten oyuna motive olamıyorum. Buna en kısa zamanda bir çare bulunması gerekir” diyerek hocasına mesaj göndermişti.



‘Oynaması gerekiyorsa oynar!’



Pereira ise Bursa karşısında 70. dakikada oyuna soktuğu Hollandalı oyuncu için, “Yeterli seviyede değil, idmanlarda bekleneni veremedi. Ancak beni en çok kızdıran oyundan çıkarken yaptığı saygısızlık. Bu takımda herkes birbirine saygı duymalı. Bir oyuncu oynaması gerekiyorsa oynar, oynamaması gerekiyorsa oynamaz” ifadelerini kullandı. Bu sözler, ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi.



‘Daha fazla uzatmayın’



Yaşanan bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım olaya el koyma kararı aldı. Başkan, dün Vitor Pereira ile bir görüşme yaptı. Yıldırım, “Bu durum daha fazla uzamasın çünkü takıma zarar veriyor. Lokomotiv veBeşiktaş ile iki önemli maç oynayacağız. Bu karşılaşmalara kadar aradaki sorunu kendi aramızda çözeceğiz, yola hep birlikte devam edeceğiz” uyarısında bulundu.



Aziz Yıldırım’ın önümüzeki günlerde Robin van Persie ile de benzer bir konuşma yapması bekleniyor.