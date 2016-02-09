Van Persie için ağır açıklamalar

Antalya deplasmanında sezonun en ağır yenilgisini alan Fenerbahçe’de teknik heyet bu hezimetin nedenleri üzerine kafa yoruyor. Teknik direktörsüz rakipleri karşısında ortaya çıkan bu beklenmedik skorun bir daha yaşanmamasına adına bir dizi önlemler alacak olan sarı-lacivertliler, bundan sonraki süreçte oyun formasyonunda değişiklik yapacak.

"VAN PERSIE, TAKIMIN ÇOK GERİSİNDE"

Sezonun en az gol yiyen ekibi konumundayken kalelerinde 4 gol görmelerini çift forvetli sisteme bağlayan teknik patron Vitor Pereira, Robin van Persie konusunda da çok çarpıcı tespitler yaptı. Hollandalı’nın eksik taraflarının takımı olumsuz etkilediğine dikkat çeken genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Herkes ‘Van Persie nasıl oynamaz?’ diye konuşuyor. Eleştirilerin dozu her hafta artıyor. Bunun farkındayım. Ancak şu bir gerçek ki van Persie’nin şu an fiziksel dezavantajları çok. Takımın çok gerisinde olduğunu düşünüyorum. Hal böyle olunca takım savunmasına katkıda bulunmuyor. Orta sahadan bir kişi eksilterek onu oyuna almamızla Antalya’ya art arda pozisyonlar verdik. Rakip sürekli olarak üzerimize geldi. Bunu bir daha yaşamamamız için van Persie’nin kendisine daha çok dikkat etmesi gerekli.

Sezonun ikinci yarısında ofansif tarafımızın ağır basmasını istiyordum ancak eski formasyonumuza dönmek zorundayız. Üçüncü bölgedeki silahlarımızı yine en iyi şekilde kullanacağız ancak işin defansif yönü bizim adımıza bundan sonra daha önemli.”

Kaynak : Vatan