Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Van Persie için ağır açıklamalar

Fеnеrbаhçе'de Tеknik Dirеktörü Vitоr Pеrеirа, Antаlyа'da alınan farklı mаğlubiyеtin sеbеplеrini sırаlаdı.

Van Persie için ağır açıklamalar

 Antalya deplasmanında sezonun en ağır yenilgisini alan Fenerbahçe’de teknik heyet bu hezimetin nedenleri üzerine kafa yoruyor. Teknik direktörsüz rakipleri karşısında ortaya çıkan bu beklenmedik skorun bir daha yaşanmamasına adına bir dizi önlemler alacak olan sarı-lacivertliler, bundan sonraki süreçte oyun formasyonunda değişiklik yapacak.

"VAN PERSIE, TAKIMIN ÇOK GERİSİNDE"

Sezonun en az gol yiyen ekibi konumundayken kalelerinde 4 gol görmelerini çift forvetli sisteme bağlayan teknik patron Vitor Pereira, Robin van Persie konusunda da çok çarpıcı tespitler yaptı. Hollandalı’nın eksik taraflarının takımı olumsuz etkilediğine dikkat çeken genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Herkes ‘Van Persie nasıl oynamaz?’ diye konuşuyor. Eleştirilerin dozu her hafta artıyor. Bunun farkındayım. Ancak şu bir gerçek ki van Persie’nin şu an fiziksel dezavantajları çok. Takımın çok gerisinde olduğunu düşünüyorum. Hal böyle olunca takım savunmasına katkıda bulunmuyor. Orta sahadan bir kişi eksilterek onu oyuna almamızla Antalya’ya art arda pozisyonlar verdik. Rakip sürekli olarak üzerimize geldi. Bunu bir daha yaşamamamız için van Persie’nin kendisine daha çok dikkat etmesi gerekli.

Sezonun ikinci yarısında ofansif tarafımızın ağır basmasını istiyordum ancak eski formasyonumuza dönmek zorundayız. Üçüncü bölgedeki silahlarımızı yine en iyi şekilde kullanacağız ancak işin defansif yönü bizim adımıza bundan sonra daha önemli.”

Kaynak : Vatan

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Van Persie
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.