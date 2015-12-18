Van Persie'den Fenerbahçe'yi rahatlatan haber!

Forvet mevkisinde oynayabilecek sadece iki oyuncusu bulunan Fenerbahçe'de Van Persie bugünkü antrenmanın tamamında sahadaydı! Bu sevinç uyandırdı!





Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonunun 16'ncı haftasında 20 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Saat 10.00'da başlayan ve 1 saat 15 dakika süren idmanda Tuzlaspor maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyucular ise ısınma, çabukluk, koordinasyon; sonrasında da 5'e 2 top kapma-pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli futbolcular dar ve geniş alanlarda pas organizasyonları, son olarak da dar alanda çift kale maç ile idmanı tamamladı. Robin van Persie antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Raul Meireles ve Alper Potuk takımdan ayrı özel program uyguladı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını 19 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 11.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak.