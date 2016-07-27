Van Persie'den Fenerbahçe'ye müjde

Robin van Persie... Hakkında sürekli farklı iddialar ortaya atıldı. Gidecek mi kalacak mı tartışması uzun süre manşetleri meşgul etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen menajeri Voos, Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu ile görüştü, “Van Persie kalıyor” açıklaması yapıldı. Ancak PSG’nin devreye girmesiyle yine önemli spekülasyonlar ortaya atıldı. Hollandalı süperstar, durumunu merak eden ülkesindeki yakın arkadaşlarına konuştu, iddialara cevap verdi...



‘Müthiş başlayacağım’



“Fenerbahçe’de çok mutluyum. Bir yere gitmeye niyetim yok. Geçtiğimiz sezon belki bazı sıkıntılar yaşadım ama o süreci atlattığımı düşünüyorum. Bu sezona müthiş bir şekilde girmeyi planlıyorum. Geçtiğimiz sezondan daha fazla etkili olacağıma inanıyorum. Çok daha fazla gol atarak, takımıma yarar sağlayacağım.”



‘Emin ellerdeyiz’



“Türkiye’deki son olaylar tabii ki ister istemez insanı etkileyebiliyor ama ben buraya futbol oynamaya geldim. Bunun için para alıyorum. Burada ailece emin ellerde olduğumuzu düşünüyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Buradan ayrılmayı da hiç düşünmedim. Ben, Fenerbahçe ve camiayı sevdiğim için Çin’den gelen müthiş teklifleri bile geri çevirdim. Kısacası biz ailece Fenerbahçe’de, İstanbul’da ve

Türkiye’de olmaktan mutluyuz.”



‘Kimseyle sorunum yok’



“Kulüp olarak iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Önemli takviyeler yapıldı. Amaç tabii ki her zaman şampiyonluk. İyi çalışıyorum, kimseyle de bir sorunum yok. Takım arkadaşlarımla birlikte geçtiğimiz sezondan daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyor. Bunu da taraftarımızın desteğiyle başaracağımıza inanıyorum...”