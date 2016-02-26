Van Persie Braga'nın stadı hakkında konuştu!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız oyuncusu Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakipleri Braga’yı değerlendirdi.



Sarı-Lacivertli forvet oyuncusu, “Bence iyi bir kura oldu. Ben daha önce Braga’ya karşı oynamıştım. Manchester United’deki ilk sezonumdu. Braga’ya karşı deplasmanda oynadığımız ilk maçta ben yedek kulübesinden sonradan oyuna girip gol atmıştım ve yanlış hatırlamıyorsam 2-1 kazanmıştık. İkinci maç bizim için çok zorlu geçmişti. Kendi sahamızda oynuyorduk ama 2-0 geriye düştük, Braga 2 gol bulmayı başardı. Bu da onların çok iyi bir takım olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. İki buçuk yıl kadar önceydi. Geçen sürede Braga’nın kadrosunda tabii ki değişiklik olmuştur, birçok şey değişmiştir ama tecrübem bana söylüyor ki; gerçekten iyi bir takım, iyi bir futbol kulübü. Aynı zamanda ilginç bir stadyumları var. Kale arkasında büyük taşlardan, büyük kalelerden oluşan dekorları var. Böyle enteresan bir stat eğer yanlış hatırlamıyorsam” dedi.



Kontrolü elde tutma açısında ilk maçta gol yememeleri gerektiğini belirten van Persie, “Böyle eleme maçlarında en önemli nokta; ilk maçta gol yememek. Bu son derece önemli. Çünkü Lokomotiv Moskova’yla oynadığımız maçta da gördük ki; ilk maçta gol yemediğimiz ve maçtan 2-0’lık avantajla ayrıldığımız için ikinci maçta geriye düşsek de kontrolün bizim elimizde olduğu hep kafamızda vardı. Çünkü 1 gol atarsak turu geçtik diye bakıyorduk. Rakibimizin 4-1 gibi bir skora ulaşması gerekecekti. Bu yüzden kontrolü elinizde tutmanız açısından ilk maçta gol yememek son derece önemli oluyor böyle iki ayaklı eleme turlarında. Dünkü düşüncemizde buydu. Bu düşünceyle sahada olup ilk maçta gol yemememiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.