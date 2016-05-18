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Van Gaal’den Mourinho Göndermesi!
Bu yıl içerisinde bir çok kişi tarafından eleştirilen Manchester United’ın teknik direktörü Van Gaal, Mourinho için göndermelerde bulundu.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 12:01
Dün Bournemouth'u 3-1 yenerek Premier Ligi 5. sırada tamamlayan Manchester United'da sular durulmuyor. 25 sene sonra ilk kez ligi ilk 4'ün içinde bitirmeyen Kırmızı Şeytanlar'ın çok eleştirilen hocası Louis van Gaal, maç sonunda mikrofonu eline alarak galibiyeti kutladı.
Takımın başına geldiği 2014-15 sezonunu 2.likle noktalayıp, verilen dev transfer bütçesiyle 2015-16 sezonunu 5.likle sonlandıran Hollandalı: "Taraftarların bizden beklentileri çok yüksekti. Açıkçası çok fazla şey beklediler" açıklamasını yaptı.
"Daha zamanım var"
3 yıllık anlaşmasının 2 yılını geride bırakan van Gaal, ortalıkta dolaşan Jose Mourinho dedikodularına aldırış etmeyerek, ligin başlayacağı ağustos ayında tekrardan United'ın başında olacağını iddia etti. 64 yaşındaki teknik adam: "Şu an değişmekte olan bir takımız. Buradaki misyonum 3 yıl sürecek, bizim için değişim hala devam ediyor ancak taraftarlar bizden hemen sonuç almak istiyor. Daha zaman var" ifadelerini kullandı.
Mourinho konusundaki sessizliğini bozan teknik adam, taraftarın kendisini istememesi üzerine gelecek sene Manchester'da kalıp kalmayacağı soruluduğunda: "Evet ağustosta işimin başında olacağım. 3 yıllık bir anlaşmam var ve ben bunu tamamlamak istiyorum. Görevim daha bitmedi. Burada hala benim sözüm geçiyor" şeklinde konuştu.
Konuşurken yuhalandı
Taraftara koşulsuz desteği için teşekkür eden Hollandalı çalıştırıcı, FA Kupası'nı kazanarak bunu taraftarlara ithaf etmek istediğini söyledi.
Van Gaal taraftarlarına teşekkür ederken, kendisi aleyhinde pankartlar açıldı. "Gitme zamanın geldi, bizim için yeterinde iyi değilsin" yazan fanatikler, teknik adamı konuşması boyunca yuhaladı.
Fenerbahçe iddiası
Öte yandan Manchester'daki karışıklık, Kadıköylüler'in umutlarını yeşertti. Bir türlü Manchester United'la anlaşma sağlayamayan Mourinho'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor. PSG ve Everton'dan sonra sarı lacivertlilerin de Portekizli teknik direktör için harekete geçtiği, hatta Aziz Yıldırım'ın, 53 yaşındaki teknik adamın menajeri Jorge Mendes'ten randevu istediği gelen haberler arasında.
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