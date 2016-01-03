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Van Gaal Van Persie konusunda kendisini savundu

Manchester United'ın gol yollarında etkili olamamasının ardından sezon başında takımdan gönderilen Van Gaal'den Van Persie hakkında flaş açıklamalar geldi

Van Gaal Van Persie konusunda kendisini savundu

 Robin van Persie ve Chicharito gibi yıldızların takımdan ayrılmasına izin vermesinin ardından, Manchester United gol sıkıntısı yaşayınca suçlanmıştı. Hollandalı çalıştırıcı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tüm forvetlerimi kadroda tutabilirdim. Ancak o zaman bir çok forvet tribünde oturmak zorunda kalacaktı. Ondan sonra böyle bir durumdan memnun olmayacaklar ve takımdan aynılmak isteyeceklerdi. Her maç oynamak isteyeceklerdi ancak her maç oynayamazlardı. Kaliteli çok sayıda forvet aynı arda bir takımda bulunurlarsa, bu çok fazla baskıyı da beraberinde getirir. Şu an benim yaptığım, kadroda bu bölgede görev yapan isimlere de aynı güveni vermek."

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