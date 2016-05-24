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Van Gaal Resmi Olarak Takımdan Gönderildi!

Manchester United kötü gidişatın faturasını teknik adam Van Gaal’a kesti. Gaal artık resmi olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Van Gaal Resmi Olarak Takımdan Gönderildi!

Manchester United yaptığı resmi açıklama ile Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'in görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüp yönetimi van Gaal'in yerine gelecek yeni menajerin yakın zamanda duyurulacağını belirtti.

Sezon ortasında Chelsea'den ayrılan Portekizli Jose Mourinho Manchester'ın başına gelebilir. Mourinho, Barcelona'dayken Van Gaal'in yardımcılığını yapmıştı.

Kulüp düzeyinde Ajax, Barcelona ve Bayern Münih gibi dünyanın önde gelen takımlarını çalıştıran ve 7 lig şampiyonluğu olan van Gaal, takımda ilk sezonunu 70 puanla 4. sırada tamamladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

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