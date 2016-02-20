Van Gaal Manchester United'ı resmen batırdı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Louis van Gaal, şu ana kadar ortaya koyduğu istatistikle kulübün son 35 yıldaki en başarısız teknik direktörü olarak tarihe geçti.





83 MAÇTA 41 GALİBİYET!

David Moyes'un ardından 2014 yılının mayıs ayında takımın başına geçen 64 yaşındaki Hollandalı teknik adam, bugüne kadar çıktığı 83 maçta 41 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Van Gaal'in öğrencileri, bu maçların 22'sinde berabere kalırken, 20 maçta ise yenilgiyi önleyemedi.





SON 35 YILIN EN KÖTÜSÜ

Transfere 300 milyon sterlinden fazla para harcayan deneyimli teknik adam, yüzde 49,4'lük kazanma oranıyla Manchester United'ın son 35 yıldaki en kötü istatistiğine sahip menajeri oldu. Listenin zirvesinde 26 yıl Manchester ekibini çalıştıran ve çıktığı bin 500 maçta 895 galibiyet alan Sir Alex Ferguson yer alıyor.