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Van Gaal ile Gazeteci Arasında İlginç Diyalog

Mаnchеstеr Unitеd tеknik dirеktörü Luis vаn Gааl, Chеlsеа mаçı sonrasındaki basın tоplаntısındа аdеtа çılgınа döndü

Van Gaal ile Gazeteci Arasında İlginç Diyalog

 Chelsea maçının uzatma dakikalarında hakem Michael Oliver'ın Chelsea'nin attığı golde payı olduğunu söyledikten sonra "Uzatma nasıl oluyor anlamadım. Düdüğünü çalarsın 6 dakika bittiği anda maç biter. Chelsea'nin golle sonuçlanan atağında korneri oynattı biz kontratağa kalktığımız anda maçı bitirdi" diyerek isyan etti.



'Bence bu haksızlık oldu. Galibiyet hakkımızdı' dedikten sonra sorulan 'Mourinho'nun United'la görüşmesine ne diyorsun?' sorusundan sonra otokontrolünü kaybetti.

"Yarın kovuldun. Senin adın ne?"

Van Gaal "Dedikoduları siz çıkartıp ardından kulüp neden yalanlamadı diyorsunuz. Ed Woodward'la veya Glazer ailesiyle konuştunuz mu?" Soruyu soran gazeteciye dönerek"Yarın kovuldun. Senin adın ne, senin kovulduğun dedikodusunu yapsam eşin ailen ne düşünür? Bu yaptıklarınız artık çok can sıkıcı olmaya başladı." dedi. 

"Sen Manchester United'ın tarihini okudun mu?"

Toplantının sonunda bir gazetecinin Sir Alex Fergusondan bahsetmesi üzerine "Sen Manchester United kulübünün tarihini okudun mu, biliyor musun? Git oku da ondan sonra bana soru sor. Çok gençsin" diyerek toplantıdan ayrıldı.

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Van Gaal
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