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Van Gaal Bırakıyor mu? Flaş açıklama!

Manchester United'da son Chelsea beraberliğinin ardından Van Gaal ismi yeniden gündeme gelince açıklama geldi

Van Gaal Bırakıyor mu? Flaş açıklama!
 Manchester United'da son Chelsea beraberliğinin ardından Van Gaal ismi yeniden gündeme gelince açıklama geldi

Chelsea maçının ardından BT Sport'a konuşan Hollandalı çalıştırıcı, ''Oyuncularımın üzerinde bu kadar baskı varken bu şekilde performans sergiliyorlarsa, istifa etmem için bir sebep yok. Sanıyorum medya gitmemi istiyor ancak bunu yapmayacağım'' diye konuştu.

Mevcut bir sözleşmesi olduğunun altını çizen Van Gaal, ''Benim bir kontratım var. Burada gidip gitmeyeceğim değil, kontratımın gerekliliklerini yerine getireceğim sorulmalıdır'' ifadelerini kullandı.

"Ajax'ta da eleştiriyorlardı UEFA Kupası'nı aldım"

Menajerliğe başladığı ilk yıldan örnek veren Van Gaal, ''Çalıştırdığım ilk takım Ajax'tı. Neredeyse her hafta beni protesto ediyorlardı ancak neticede o sezon UEFA Kupası'nı kazandım ve tüm protestolar son buldu. Burada herkes olmasa da halen bizi alkışlayanlar var. Bunları görebiliyorum fakat asıl önemli olan oyuncularımın bugün neler yaptığıdır. Onlar iyi oldukça, taraftarlar da mutlu olacaktır'' dedi.

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Manchester UnitedVan Gaal
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