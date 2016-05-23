Van Gaal Artık Yok!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal ile yollarını ayırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 2014 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'ın başına geçen ancak 2 sezondur beklentileri karşılayamayan 64 yaşındaki teknik adamın görevine son verildi.





Kulüp düzeyinde Ajax, Barcelona ve Bayern Münih gibi dünyanın önde gelen takımlarını çalıştıran ve 7 lig şampiyonluğu olan van Gaal, takımda ilk sezonunu 70 puanla 4. sırada tamamladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.



Bu sezon ise sadece bir hafta liderlik koltuğunda oturan van Gaal yönetimindeki Manchester United, inişli çıkışlı bir performansın ardından sezonu 66 puanla 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.



Manchester ekibiyle İngiltere Federasyon Kupası'nda finale çıkmayı başaran Hollandalı teknik adam, uzatmalara giden maçta Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek 2 sezonluk İngiltere kariyerindeki tek kupayı kazanmayı başardı.



Manchester ekibinin daha önce prensip anlaşmasına vardığı Jose Mourinho ile anlaştığını bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor.



