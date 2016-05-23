Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Van Gaal Artık Yok!

Manchester United yönetimi bu yıl istenilen başarıya ulaşamamış olmanın faturasını Van Gaal’a kesti ve tecrübeli teknik adamı takımdan gönderdi.

Van Gaal Artık Yok!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal ile yollarını ayırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 2014 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'ın başına geçen ancak 2 sezondur beklentileri karşılayamayan 64 yaşındaki teknik adamın görevine son verildi.


Kulüp düzeyinde Ajax, Barcelona ve Bayern Münih gibi dünyanın önde gelen takımlarını çalıştıran ve 7 lig şampiyonluğu olan van Gaal, takımda ilk sezonunu 70 puanla 4. sırada tamamladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

Bu sezon ise sadece bir hafta liderlik koltuğunda oturan van Gaal yönetimindeki Manchester United, inişli çıkışlı bir performansın ardından sezonu 66 puanla 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Manchester ekibiyle İngiltere Federasyon Kupası'nda finale çıkmayı başaran Hollandalı teknik adam, uzatmalara giden maçta Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek 2 sezonluk İngiltere kariyerindeki tek kupayı kazanmayı başardı.

Manchester ekibinin daha önce prensip anlaşmasına vardığı Jose Mourinho ile anlaştığını bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedVan GaalTeknik Direktör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.