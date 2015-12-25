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Uzun süre sonra Fenerbahçe Galatasaray'ı sollamayı başardı

Passolig satışları uzun süredir Galatasaray'ın liderliğinde gidiyordu, son günlerde Fenerbahçe zirveyi sarı kırmızılı ekibin elinden aldı

Uzun süre sonra Fenerbahçe Galatasaray'ı sollamayı başardı
 Passolig satışları uzun süredir Galatasaray'ın liderliğinde gidiyordu, son günlerde Fenerbahçe zirveyi sarı kırmızılı ekibin elinden aldı

Fenerbahçe, Taraftar Kart Liginde 2016’ya lider olarak giriyor. Fenerbahçe an itibarıyla Passolig Kart sayısını 336 bin 947’ye çıkardı ve liderliğe yükseldi. Fenerbahçe’yi 335 bin 746 kart ile Galatasaray ve 230 bin 870 kart ile de Beşiktaş takip etti.
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GalatasarayFenerbahçe
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