Uzun süre sonra Fenerbahçe Galatasaray'ı sollamayı başardı

, Taraftar Kart Liginde 2016’ya lider olarak giriyor. Fenerbahçe an itibarıyla Passolig Kart sayısını 336 bin 947’ye çıkardı ve liderliğe yükseldi. Fenerbahçe’yi 335 bin 746 kart ile

ve 230 bin 870 kart ile de Beşiktaş takip etti.

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