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Üst üste mağlubiyetler Arsenal'de moralleri bozdu!

Dеvlеr Ligi'ndе Bаrcеlоnа'yа ligdе Mаnchеstеr Unıtеd'а yеnilеn Arsеnаl, bu kеz de Swаnsеа City'е 2-1 mağlup оldu. Bеklеnmеdik yеnilgi sоnrаsı Mesut, аrkаdаşlаrınа sеrt çıktı

Üst üste mağlubiyetler Arsenal'de moralleri bozdu!

 İngiltere Lig Kupası finalinde pazar günü Manchester City'ye penaltı atışlarıyla yenilen Liverpool, Premier Lig'de 28. hafta mücadelesinde 3-0 mağlup ettiği rakibini Manchester'a puansız gönderdi.

LIVERPOOL, CITY'İ DAĞITTI

Anfield Road Stadı'nda oynanan mücadelenin 34. dakikasında Lallana ile öne geçen ev sahibi ekip, 41. dakikada Milner ile farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla gitti. Final maçında takımı adına penaltı atışından yararlanamayan Lallana, bu maçta açılış golüne imza atarken, Milner ise Liverpool'un ligdeki 1500. golünü atan isim oldu. Karşılaşmanın 57. dakikasında Brezilyalı Firmino ile durumu 3-0 yapan Klopp'un öğrencileri, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

CİTY 44 PUANDA KALDI

Leicester City ve Tottenham'ın ardından Liverpool maçında da mağlup olan Manchester City, 44 puanda kaldı. Manchester ekibi, 2008 yılının kasım ayından bu yana ilk kez ligde üst üste üç maçtan puansız ayrıldı.

BİLİC ŞOV YAPIYOR

Londra derbisinde Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United ile karşılaşan ikinci sıradaki Tottenham Hotspur, 7. dakikada Antonio'nun golüyle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Altı maçlık galibiyet serisi sona eren Kuzey Londra temsilcisi, lider Leicester City ile puanları eşitleme şansını kaçırdı.

MESUT'LU ARSENAL YIKILDI

Ligde son yedi haftada iki galibiyet alarak şampiyonluk yarışında avantaj kaybeden Arsenal, 15. dakikada öne geçtiği mücadelede Swansea City'e 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Emirates Stadı'nda oynanan maçta rakip takıma üç puanı getiren golleri 32. dakikada Routledge ve 74. dakikada Williams attı.

MESUT İSYAN ETTİ

Arsenal, bütün kulvarlarda 2010 yılının nisan ayından bu yana ilk kez üst üste üç maçtan yenilgiyle ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı. Etkili bir oyun sergileyen Mesut'un özellikle direkten dönen toplar sonrasında büyük üzüntü yaşadığı ve takım arkadaşlarına çıkıştığı görüldü.

MATA ATTI MANU KAZANDI

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Watford'u 83. dakikada Mata'nın attığı tek golle geçti ve rakibi Manchester City ile de puan farkını kapattı. Günün diğer maçında Stoke City sahasında Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.
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