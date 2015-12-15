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Unterhaching - Leverkusen Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Almanya kupasında Unterhaching evinde Leverkusen ile karşı karşıya geliyor, Leverkusen zayıf rakibi karşısında rahat kazanması bekleniyor maç 15 Aralık Salı günü saat 20:00'da başlayacak

Unterhaching - Leverkusen Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
 Almanya kupasında Unterhaching evinde Leverkusen ile karşı karşıya geliyor, Leverkusen zayıf rakibi karşısında rahat kazanması bekleniyor maç 15 Aralık Salı günü saat 20:00'da başlayacak

Leverkusen, Gladbach maçında patlama yaşadı. Son haftalarda eleştiri oklarını üzerine çeken kırmızı siyahlılar Barcelona beraberliğinden sonra ligin en formda ekiplerinden Gladbach’ı 5-0 yendi. Unterhaching’in biraz olsun umudu varsa, o da Pazar günü kırıldı. Ligte 4 maçtır kazanamayan Münih temsilcisinde – ligi düşünerek – rotasyon da olacaktır. 

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UnterhachingLeverkusen
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