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Ünlü Türk Forvet Galatasaray'a Gelmeye Hazır!

Almanya 1. Futbol Ligi'nde forma giyen Mevlüt Erdinç'in nabzı yoklandı! Ünlü forvet Galatasaray'a gelirim diyince girişimlere başlanmaya karar verildi. İşte detaylar...

Ünlü Türk Forvet Galatasaray'a Gelmeye Hazır!

 İlk olarak FANATİK’in duyurduğu Galatasaray ile Mevlüt Erdinç arasındaki flört, transfer gündemine bomba gibi düştü. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Mustafa Denizli’nin, “Onu mutlaka takımımda görmek istiyorum” dediği Mevlüt için gelecek hafta girişimler başlayacak. Ancak Galatasaray Yönetimi öncelikle nabız yoklama yolunu tercih etti. Bu doğrultuda menacer vasıtasıyla Mevlüt’ün durumu soruldu. Tecrübeli futbolcu için çok net bir geri dönüş alınınca da, kollar sıvandı. Sezon başında Bundesliga kulüplerinden Hannover 96’ya 3.3 milyon Euro karşılığında transfer olan Mevlüt,Galatasaray’a imza atma fikrine çok sıcak bakıyor. İşte nedenleri:


31 dakika ortalama

10 maçta 314 dakika şans buldu. Hannover, Mevlüt için tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. Takımından ayrılmak ve düzenli olarak forma giymek istiyor. 



A Milli Takım’da gözden düşmüş durumda ve EURO 2016 öncesi adını yeniden duyurmayı hedefliyor. Bunun de en kısa yolunun Galatasaray’dan geçtiğini biliyor. Ayrıca Burak ve Umut’u kesebileceğini düşünüyor.

Piyasasını biliyor

Hannover’de hayal ettiği parayı kazanamıyor. Senelik ücreti 1 milyon Euro’nun altında. Ancak Galatasaray’a transfer olduğunda 2 milyon Euro civarında garanti para alabileceğinin farkında.

Bonservisle çok zor

Galatasaray Yönetimi’nin ise bu transferi bonservis ücreti ödeyerek bitirmesi zor görünüyor. Bu nedenle Alman kulübüne kiralama teklifi yapılabilir.
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GalatasarayTransferMevlüt Erdinç
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