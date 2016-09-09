Ünlü futbolcudan flaş karar! Bıraktı

Necati Ateş, "Aktif futbol hayatımı noktaladığım için futbolun neresinden tutabiliriz, onun planlamasını yapıyoruz. Pazartesi günü resmen duyuracağım. 19 senelik çok başarılıi kupalarla dolu futbol hayatımın sonuna geldiğini düşünüyorum.

Son dönemde fazla zorlamanın anlamı kalmadığını düşünüyorum. Tadında bırakmak gerektiğini düşündüm .Teklifler azalmaya başladı. İstediğim gibi teklifler olmayınca bırakmak en iyisi diye düşündüm.

Galatasaray demek ki uygun görmedi. Bir hoca var başlarında, bir planı var. Nedenini çok iyi bilmiyorum. Artık geçmişte kaldı bunu da uzatmanın anlamı yok. Galatasaray'da oynamak benim isteğimdi. Jübile yapmak gibi bir fikrim yok, jübile en son ne zaman yapıldı?

DROGBA YORUMU

Drogba çok sevilen bir isim, lider bir oyuncu. Her zaman Galatasaray'ın öyle lider oyunculara ihtiyacı var. Galatasaray'ın o bölgede sıkıntısı var. Bence bir opsiyon olarak düşünülmeli. Benim duruma benziyor ama benimle onu kıyaslamak doğru değil. Drogba çok büyük bir futbolcu. Ben de çok önemli bir isimdim zamanında, o da çok önemli bir isimdi. Galatasaray bu opsiyonu kullanmalı diye düşünüyorum.

SERDAR AZİZ HAKKINDA NELER DEDİ?

Serdar Aziz'i çok severim. Milli takımda çok iyi oynadı iki maçta da. Galatasaray için çok iyi bir transfer. Hakan Balta stoper oynuyor. Tam mevkisi olmamasına rağmen iyi alıştı oraya. Serdar'ın sakatlığı uzun sürmezse, o bölgeye monte olacaktır. Galatasaray 3 dönemdir istiyordu alamıyordu bu seneye nasip oldu. Galatasaray o bölgede sıkıntı yaşayabilir ama Avrupa olmadığı için o bölgeyi kapatabilir. Umarım en kısa sürede iyileşir.

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İSTEDİ"

Beşiktaş ve Fenerbahçe de istedi Serdar'ı. 3-4 milyon euro artık çok büyük paralar değil. Eskiden 9-10 milyon eurolar vardı. Türk oyuncuların paraları hep tartışılır. Aynı para yabancıya verilince bir şey denmez. Bizim zamanımızda paralar çok düşüktü şimdi çok yüksek. Türk oyuncuların değerini biraz göstermek lazım. Onları el üstünde tutmak lazım.

"SERDAR'IN OYNAMAMASI..."

Serdar'ın bu sakatlığı bir adale sakatlığı değil. O bölgede 4 oyuncu var Galatasaray'da.Türkiye ligini çok iyi bir şekilde götürecek oyuncuları var. Serdar'ın oynamaması orayı eksiltmez. Serdar da düzelince forma savaşına girecektir.

"TARIK DA GELDİ AMA.."

Şenol hoca da istemişti Serdar'ı, Fenerbahçe de istedi. Galatasaray tercihi çok doğru diye düşünüyorum. Büyük takımda oynamak kolay değil. Tarık Çamdal da aynı paraya geldi ama olmadı Eskişehirspor'a kiralandı. Serdar, Galatasaray'a yakın olduğu için ve burada kendini iyi hissedeceği için geldi. Tarık neden olmadı bilmiyorum Galatasaray'da. Daha genç ve 5 senelik sözleşmesi var. Güçlenip geri dönebilir.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA..."

Galatasaray'ın transferleri bu sene iyi transferler. Öne, arkaya ve ortaya iyi transferler yaptı. Galatasaray ne kadar kötü olursa olsun, işin ucunda bir kupa varsa her zaman taliptir. Muslera 5 senede 10 kupa kazanmış. Bu sene Avrupa'da oynamaması nedeniyle Galatasaray'ın şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçer.

"BEŞİKTAŞ HEPSİNE KAFA TUTAR"

Beşiktaş inşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olur. Grubu da diğer gruplara göre çok kolay. Rahatlıkla çıkılabilir. Çok enteresan bir grup. Gruptaki takımların hepsine kafa tutacak durumda Beşiktaş. Çok iyi oyuncular aldı. Gomez'i kaybetti ama Aboubakar da iyi bir oyuncu. Gomez tam anlamıyla oturmuştu, takıma faydalı oynuyordu. Talisca da çok yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları iyi, Türkleri iyi. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç önemli"