Üniversite için her şey hazır!

YÖK önceki gün yaptığı açıklamada, 2 bin 547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın YÖK Genel Kurulu'na yaptıkları sunumun ardından uygun bularak kabul edildiğini bildirdi. Açıklamada Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluş kanununun TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanacağı ifade edildi.



Geçen ocak ayında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşen ve Fenerbahçe Üniversitesi için arsa sözü veren Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar bu karar üzerine, "İlçemize hayırlı olsun" dedi. Belediye Başkanı Işıklar, "YÖK, 17 Mart'ta son kararını verdi. Silivrimiz'de yapılması konusunda her türlü konuda uzlaştığımız Fenerbahçe Üniversitesi için "Uygundur" kararını verdi. Dosya meclise gönderdi. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizi bir çekim merkezi yapmak, turizmden eğitime kadar her alanda bir marka kent yaratmak en büyük arzumuz ve ısrarımızdı. Bu gün bu ısrar ve azmimizin meyvelerini almaya başladığımız gündür. Silivrimiz'e hayırlı olsun" dedi.