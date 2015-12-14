Ünal Aysal Sevgilisi Birsu Eren'le Görüntülenince Panikledi

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal, Nişantaşı'ndaki Spago restoranda, 35 yaşındaki spiker sevgilisi Birsu Eren'le akşam yemeği yerken objektiflere takıldı.

OTELİN İÇİNE KAÇTILAR

Çıkışta görüntülenen Aysal ve Eren çifti, kameraları görünce otelin içine kaçtı. 74 yaşındaki Aysal, daha sonra dışarı tek başına çıkarak, damadı Mehmet Kırklar'ın kullandığı otomobille oradan ayrıldı. Eren de bir süre bekledikten sonra taksiyle uzaklaştı.

KIZLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR

Ünal Aysal, ikinci eşi Fani Aysal'a boşanma davası açmasına neden olan Birsu Eren'le bir yıla yakındır birlikteler. Boşanma aşamasında olan Aysal-Fani Aysal çifti, sadece 2012'de dünyaya gelen kızları Alin için zaman zaman bir araya geliyor.

AHU AYSAL'DAN TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI

Ünal Bey; Fani Hanım uğruna 2008 yılında 32 yıllık eşi Ahu Aysal'dan tek celsede boşanmış; "Ünal'ı çok sevdiğim için boşandım" diyen Ahu Hanım, bu süreçte hiç zorluk çıkarmamıştı.

Birsu Eren, bir dönem TRT'de ve yayıncı kuruluşta spor spikerliği yapıyordu.