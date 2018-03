Ünal Aysal başkan adaylığı için konuştu

Sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısına katılan Aysal, basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Mevcut yönetime yönelik eleştiriler ve isminin sık sık gündeme getirilmesiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Aysal, şöyle konuştu:



"Henüz geçen sene seçilmiş bir yönetimi var. Bu arkadaşlarımız 3 senelik bir süre için geldi ve bu süre içinde onlara bir zaman vermek lazım. Eğer başarılı olurlarsa, inşallah uzun süre kalırlar. Eğer başarısız olurlarsa zaten bu genel kurul birisini işaret eder ve o arkadaşım da gelir, burayı yönetir. Ama benim şu an yeniden başkan olmak gibi bir düşüncem yok."



UEFA tarafından verilen bir yıl Avrupa kupalarından men cezasının, kendi dönemindeki harcamalardan kaynaklandığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Aysal, şunları söyledi:



"Bir yıldır üzerimize yapılan bir algı operasyonu var. Bunu kimin yaptığını bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ama katiyetle bu doğru değil. Bizim zamanımızda harcamalarımız çok net şekilde kamuoyuyla paylaşıldı zaten. Halka açık bir şirket olan Galatasaray Sportif AŞ'de bilgi saklamamız mümkün değil. Öksürsek KAP'a açıklama yapıyorduk. UEFA'nın da bunu bilmemesi veya bizim bunu UEFA'ya bildirmememiz mümkün değil."



Dursun Özbek yönetiminin mali konularla ilgili geriye dönük bir araştırma yapılması için başlattığı çalışmalara değinen Aysal, "Geçmişe dair bir endişeleri varsa, araştırma yapabilirler. Ama ben zaten kendi dönemimdeki harcamaları uluslararası tarafsız bir kuruma yaptırdım. Hem geldiğim gün hem gittiğim gün. Yönetimin elinde bizim dönemimizle ilgili her türlü veri var. Ama yine de geriye dönük araştırma yaptırmak isterlerse yapsınlar." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulabileceğini aktaran sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı, "Biz 2011 senesindeki zor süreçten nasıl kurtulduysak, 2016 yılındaki zor süreçten de aynı şekilde kurtulunur. Yöntemler bellidir. Tecrübe edilmiştir. Ama kim yapar, nasıl yapar bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Aysal ayrıca, yarın Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili, "Derbi için sadece Galatasaray diyoruz. Başka bir şey diyemeyiz. Zor bir dönemdeyiz ama derbilerin neticesini de peşinen kestirmek zor. Dostluk içinde geçmesini istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



- Yarsuvat: "Başkan isterse seçim olur"



Galatasaray Kulübünün bir önceki başkanı Duygun Yarsuvat, yeniden seçime gidilebilmesinin yalnızca yönetimin istemesine bağlı olduğunu kaydetti.



Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden çıkabilmesi için çabaladıklarını anlatan Yarsuvat, "Ortak akılla hareket edeceğiz. Ortak aklı ileri götürebilmek için, bir lider aklıyla yol bulunacak. Araştırmalar yapacağız ve çıkış yolunu bulacağız. Şunu unutmayın; Galatasaray'da başkan isterse seçime gidilir, istemezse hiçbir şey olmaz." açıklamasında bulundu.



Toplantı salonu dışında maketi hazırlanan Riva projesiyle ilgili soru üzerine Yarsuvat, "Proje maketine bakmadım. Şunu söyleyebilirim; Galatasaray, Avrupa yakasının bir takımıdır ve Anadolu yakasına gitmemesi gerekir." şeklinde konuştu.



Yarsuvat, yarın yapılacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak ise, "Derbinin bir özelliği yok. Her iki kulüp senelerdir karşı karşıya gelmişlerdir. Biz 1905 yılında kurulduk. Fenerbahçe'yi de 1907'de kurduk. Rakip olsun diye kurduk. O rekabet 1907'den beri devam ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.