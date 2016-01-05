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Ünal Aysal Adnan Polat'ı bu sözlerle bombaladı!

Adnan Polat ve Ünal Aysal arasındaki söz düellosu devam ediyor, Adnan Polat'ın son açıklamalarına Ünal Aysal'dan çok sert cevaplar geldi

Ünal Aysal Adnan Polat'ı bu sözlerle bombaladı!

 şte Ünal Aysal’ın yaptığı açıklama:

"Polat ve diğer muhalefetin organize etmeye çalışıp ittire ittire bir türlü başarılı olamadıkları 28 Mart Genel Kurulu’ndaki ibrayı önleme çalışmalarının, sonunda kimin canını acıttığını, Polat’ın son haftalardaki acıklı feryatlarından anlayabilirsiniz. 

G.Saray’ın baş düşmanlarının desteğiyle her hafta bir başka F.Bahçe medya ekibinin karşısına yalan yanlış iddia ve ifadelerle çıkması, bir dönem kendisine oy ve destek vermiş bütün G.Saraylılar için tam bir hayal kırıklığıdır.

Medya yoluyla G.Saray’a zarar verme çabalarını önlemek ve de bu çabalara alet olup onunla aynı seviyeye inmemek adına kendisine bir yanıt vermeyeceğim. Zaten en kalıcı ve doğru cevapların spor severlerin vicdanında çoktan oluşmuş olduğuna inanıyorum. Tek beklentim artık G.Saray’ın yakasından düşüp camiamıza daha fazla zarar vermekten vazgeçmesidir. Allah kendisine huzur ve selamet versin." (Yeni Yüzyıl)

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Ünal AysalAdnan Polat
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