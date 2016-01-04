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Ünal Aysal'a büyük şok lüks yatı kül oldu

Taraftarın sevdiği eski başkanlardan Ünal Aysal'ın Barbie isimli 50 metre uzunluğundaki lüks yatı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Ünal Aysal'a büyük şok lüks yatı kül oldu

 Marmaris'teki yalancıboğaz Mevkii'nde bir marinada demirli bulunan Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal'ın 50 metre uzunluğundaki 'Barbie' adlı lüks yatı çıkan yangında küle döndü.

25 MİLYON EURO DEĞERİNDE!

Marmaris'e 17 kilometre uzaklıktaki Yalancıboğaz Mevkii'nde bir marinada demirli bulunan Ünal Aysal'ın 25 milyon Euro değerindeki 'Barbie' adlı lüks yatında bugün saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Marinaya ait itfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca Muğla İtfaiyesi ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'nden destek istendi.


LÜKS YATI KÜL OLDU

Yangın iki yata daha sıçradı. İfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik ekiplerini de gelmesiyle alevler 4 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangında Ünal Aysal'ın lüks yatı kül olurken diğer iki yatın güverte kısmında hasar oluştu. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.
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Ünal Aysal
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