Umut, Galatasaray'ı kafaya taktı!

Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maçta eski takımına karşı gol ya da goller atmak istediğini söyledi.

Kayserispor'un transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala renktaşı Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Umut Bulut, yaptığı açıklamada, yeni takımına alıştığını, Galatasaray maçı hazırlıklarının yoğun tempoda devam ettiğini ifade etti.

Liglere milli maçlar sebebiyle verilen arayı iyi değerlendirdiklerine vurgu yapan 33 yaşındaki futbolcu, bu sürede takım arkadaşlarıyla iyi kaynaştığını belirtti.

Memleketinde futbol oynamanın kendisi için farklı olacağını dile getiren Umut Bulut, şöyle konuştu:



"Kayserispor'a, memleketimin takımına geldiğim için çok mutluyum. Kayserispor için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kayserispor olarak güçlü, kaliteli bir kadromuz var. İnşallah takımımızı camiamızın layık olduğu, istediği yere getirmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyelimiz ve gücümüz var. İnşallah bunlara muvaffak oluruz. Bu sene Kayserispor'u mücadele ettiği tüm kulvarlarda en iyi noktalara taşıma hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için mücadele vereceğiz. Çok çalışarak Kayserispor adını üst sıralara yazdıracağız."

- "Galatasaray'a karşı oynamak istiyorum"

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu ancak rakiplerinden çekinmediklerini anlatan Umut Bulut, şunları kaydetti:



"Bu hafta Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Kayserispor olarak sahamızda, taraftarımız önünde oynayacağımız maçlarda puan ya da puanlar almak istiyoruz. Kulüp olarak büyük hedeflerimiz var. Hedeflerimize ulaşmak için sahamızdaki maçlarda iyi sonuçlar elde etmek zorundayız. Teknik direktörümüz görev verirse Galatasaray'a karşı oynamak istiyorum. Takımım için elimden geleni yaparak Galatasaray'a gol ya da goller atmayı hedefliyorum ama önemli olan takım halinde iyi mücadele ederek başarılı sonuç almak. Galatasaray karşısında Kayserispor'un kazanması için ne gerekiyorsa takım halinde yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

- Taraftara destek çağrısı

Tecrübeli golcü, Galatasaray maçında taraftarlarının tribünleri doldurmasını istedi.



Taraftarın, takım için önemli itici güç olduğuna dikkati çeken Umut Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Kayserispor'un büyük bir taraftar kitlesi var. Onların takımlarını iyi bir şekilde desteklediklerini biliyorum. Galatasaray karşısında da taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarımızdan 90 dakika boyunca hiç susmadan bize destek olmalarını arzu ediyoruz. İnşallah onların desteğiyle de Galatasaray karşısında galip geleceğiz. Temennimiz Galatasaray karşısında taraftarımıza 3 puan hediye etmek. Umarım onlara bu sevinci yaşatırız."