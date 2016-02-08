Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Umut Bulut'a sürpriz transfer teklifi!

Hindistan'tan Gоа tаkımı Gаlаtаsаrаy'ın еlindеki tеk fоrvеti Umut Bulut'u kаdrоsunа kаtmаk istiyоr

Umut Bulut'a sürpriz transfer teklifi!

 Zico'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Hint Ligi'nden FC Goa, sarı-kırmızılı ekibin elde kalan tek forveti Umut Bulut için teklif yaptı.

Umut için gelen teklif hakkında net bir bilgi verilmezken, teklifin 2 yıllık olduğu ve Umut'un teklifi kabul etmesi durumunda yıllık 5 milyon Euro'ya yakın bir para kazanacağı ise gelen bilgiler arasında.

LUCİO DA FC GOA'DA

Kadrosunda 37 yaşındaki Lucio'yu da barındıran FC Goa geçen sezon da Uğur Boral'a teklif yapmış fakat tecrübeli isim Goa'yı, "Ne işim var Hindistan'da?" diyerek reddetmişti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Umut Bulut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.