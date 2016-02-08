Umut Bulut'a sürpriz transfer teklifi!

Zico'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Hint Ligi'nden FC Goa, sarı-kırmızılı ekibin elde kalan tek forveti Umut Bulut için teklif yaptı.

Umut için gelen teklif hakkında net bir bilgi verilmezken, teklifin 2 yıllık olduğu ve Umut'un teklifi kabul etmesi durumunda yıllık 5 milyon Euro'ya yakın bir para kazanacağı ise gelen bilgiler arasında.

LUCİO DA FC GOA'DA

Kadrosunda 37 yaşındaki Lucio'yu da barındıran FC Goa geçen sezon da Uğur Boral'a teklif yapmış fakat tecrübeli isim Goa'yı, "Ne işim var Hindistan'da?" diyerek reddetmişti.