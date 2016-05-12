Umut Bulut'un Yeni Takımı Belli Oldu!

Cardozo ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Trabzonspor golcü arayışlarına başlamıştı. Bordo-Mavililer bu doğrultuda tanıdık bir isme yöneldi: Umut Bulut . 5 yıl Bordo-Mavili formayı giyen ve buradaki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen tecrübeli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Toulouse kulübüne transfer olmuştu. 1 yıl Fransa’da kaldıktan sonra Galatasaray ’a giden 33 yaşındaki santrforun 2017’ye kadar sözleşmesi var ancak sezon sonunda karşılıklı anlaşma sağlanıp Cim Bom’dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

1.7 milyon kazanıyor

Trabzonspor’un eski oyuncusuyla bir süredir ciddi şekilde görüştüğü öğrenilirken, maddi detaylar da masaya yatırıldı. Galatasaray’da senelik 1.7 milyon Euro (5.6 milyon TL) kazanan Umut, Trabzon’un da içinde bulunduğu sıkıntıları göz önüne alarak maaşında ciddi boyutta fedakarlığa gitmeyi kabul etti. Son dakika sürprizi yaşanmazsa lig bitiminde taraflar sözleşme imzalayacak.