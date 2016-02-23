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Umut Bulut tüm kredileri harcadı!

Kаçırdığı gоllеr nеdеniylе еlеştirilеn Umut Bulut'а bugünе kаdаr sahip çıkаn Mustafa Denizli'nin de artık sаbrı kаlmаdı

Umut Bulut tüm kredileri harcadı!

 Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin her koşulda sahip çıktığı Umut Bulut kredisini tüketmeye başladı. Kaçırdığı goller nedeniyle taraftarların ‘istenmeyen adam’ ilan ettiği Umut’a artık hocasının da sabrı kalmadı.

Elinde başka alternatif olmadığı için Umut Bulut’u oynatmak zorunda kalan Denizli, Sinan Gümüş’ün iyileştirilmesi gibi farklı bir taktik üzerinde duracak.

LAZIO İZNİ

Sezonun belki de en kritik maçına Lazio deplasmanında çıkacak olan sarı-kırmızılıların tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak. Teknik Direktör Mustafa Denizli de adının tartışıldığı bugünlerde Lazio engelini aşarak rahat bir nefes almak isterken, oyuncularına dinlenmeleri için 1 günlük izin verdi.

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Umut Bulut
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