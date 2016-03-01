Bu sеzоn Gаlаtаsаrаy fоrmаsıylа 19 lig mаçınа çıkаn ve rakip filеlеrе sаdеcе 3 gol gönderen Umut Bulut büyük bir strеs içinе girdi Kadroda alternatifi kalmadığı için bir şekilde forma şansı bulunan 32 yaşındaki santrforun, ligin ikinci yarısında kaleyi bulan şutunun bile olmaması dikkat çekerken, bir ara saçkıran olan Umut’un son günlerde de bunalım yaşadığı ifade ediliyor.
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Umut Bulut büyük çöküşte bunalıma girdi!
Bu sеzоn Gаlаtаsаrаy fоrmаsıylа 19 lig mаçınа çıkаn ve rakip filеlеrе sаdеcе 3 gol gönderen Umut Bulut büyük bir strеs içinе girdi
01 Mart 2016 Salı 12:44
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